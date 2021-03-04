İstanbul'da mesai saatleri değişince toplu taşımada yoğunluk yaşandı

Mesai saatlerinde gidilen kontrollü normalleşme değişikliğinin ardından İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında büyük yoğunluk oluştu.

Ülke genelinde başlatılan kontrollü normalleşme süreciyle birlikte il hıfzısıhha kurulları yeni kararlar aldı.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin son toplantısında alınan karar uyarınca mesai saatlerinde değişikliğe gidildi.

İstanbul’da kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 2 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirildi.

MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ

Genel olarak bütün kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce saat 10.00’da başlayan mesaiye 09.00’dan itibaren başlanması kararlaştırıldı.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Bu karar ile birlikte özel sektörde çalışanların da hemen hemen aynı saatlerde işe başlaması toplu taşıma araçlarında ve İstanbul trafiğinde yoğunluğa neden oldu.

SIRT SIRTA YOLCULUK

D-100 Karayolunda Beylikdüzü-Avcılar-Küçükçekmece hattında gün ağarmadan büyük araç yoğunluğu görülürken, metrobüs ve metrolarda da sırt sırta yolculuk yapılmaya başlandı.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYULAMADI

Ara istasyondan hareket sayısının azaltılması ile Beylikdüzü’nden Avcılar’a gelen metrobüslerde yoğunluk saat 09.00’a kadar sürdü.

Bağcılar’daki Kirazlı-Yenikapı ve Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hatlarında yolcular özellikle metrobüs aktarma noktalarına kadar sırt sırta yolculuk yapmak zorunda kalırken ‘Sosyal mesafe’ kuralı da uygulanamadı.