Petrol
99.8
-0.39%
Euro
18.1073
-0.52%
Dolar
17.8618
0.50%
Altın
987.25
0.42%
Borsa
2537
-0.45%
Bitcoin
379.000
-3.81%
BTXN Coin
9.60
-5.04%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    İstanbul'da mesire alanında yangın denetimi

    Reşadiye mesire alanında orman yangınlarını önlemek maksadıyla denetim yapıldı.
    • 26.07.2022 - 19:49
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 20:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da mesire alanında yangın denetimi

    Hava sıcaklıklarının artmasıyla yangın riski de aynı oranda artıyor...

    Bu kapsamda Türkiye genelinde alarm seviyesi en yüksek düzeyde.

    İstanbul'un yeşil alanları da bu kapsamda denedim altında.

    DHA'nın haberine göre Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye mesire alanında denetim yaptı.

    Mesire alanları denetlendi

    Orman yangınının önüne geçebilmek maksadıyla yapılan denetimlerde piknik yapılan alanlar kontrol edildi.

    Motosikletli Yunus ekipleri de piknik yapılan yerler ve orman yakınlarında ateş yakılıp yakılmadığını kontrol etti. Mesire alanının girişinde ise 'Reşadiye mesire alanı geçici kapalıdır' yazılı afiş asıldığı görüldü.

    İstanbul'da mesire alanında yangın denetimi VİDEO

    İstanbul da mesire alanında yangın denetimi #1

    İstanbul da mesire alanında yangın denetimi #2

    İstanbul da mesire alanında yangın denetimi #3

    İstanbul da mesire alanında yangın denetimi #4

    İstanbul da mesire alanında yangın denetimi #5

    İstanbul da mesire alanında yangın denetimi #6

    İstanbul da mesire alanında yangın denetimi #7


    İlginizi Çekebilir

    Ankara'da taksici, yanında eşi ve çocukları olan sürücüye saldırdı
    3. Sayfa

    Ankara'da taksici, yanında eşi ve çocukları olan sürücüye saldırdı

    Bursa'da esnaf, çöp evde bulunan çocuğun teyzesini anlattı
    3. Sayfa

    Bursa'da esnaf, çöp evde bulunan çocuğun teyzesini anlattı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir