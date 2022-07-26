Reşadiye mesire alanında orman yangınlarını önlemek maksadıyla denetim yapıldı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla yangın riski de aynı oranda artıyor...

Bu kapsamda Türkiye genelinde alarm seviyesi en yüksek düzeyde.

İstanbul'un yeşil alanları da bu kapsamda denedim altında.

DHA'nın haberine göre Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye mesire alanında denetim yaptı.

Mesire alanları denetlendi

Orman yangınının önüne geçebilmek maksadıyla yapılan denetimlerde piknik yapılan alanlar kontrol edildi.

Motosikletli Yunus ekipleri de piknik yapılan yerler ve orman yakınlarında ateş yakılıp yakılmadığını kontrol etti. Mesire alanının girişinde ise 'Reşadiye mesire alanı geçici kapalıdır' yazılı afiş asıldığı görüldü.

İstanbul'da mesire alanında yangın denetimi VİDEO

























