İstanbul'da metrekareye 50 kilogram yağış düştü Cumartesi günü İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 15 ila 50 kilogram yağış düştü. Yağışın 75 kilograma ulaştığı Çatalca'da dere kenarında mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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AA & Ensonhaber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak cumartesi günü İstanbul'da etkisini gösterdi.

AKOM'un yağış ve fırtına raporunda İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu ifade edildi.

Raporda, "İl genelinde sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sağanak yağmur neticesinde İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 15 ila 50 kilogram arasında yağış kaydedilirken Çatalca'nın ormanlık bölgelerinde bu değer 75 kilograma ulaşmıştır. En fazla yağış Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Eyüpsultan ve Büyükçekmece ilçelerimizde gözlenmiştir" denildi.

Halihazırda 8-11 derece aralığına gerileyen sıcaklıkların pazar gününden itibaren tekrardan artarak yeni hafta boyunca 25 derece civarına ve yaz değerlerine yükseleceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

5 kişi mahsur kaldı

Kuvvetli sağanak, yağmur ve fırtına nedeniyle sorun yaşanan noktaların da yer aldığı raporda, "Çatalca Karacaköy Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi Binkılıç Deresi mevkisi yoğun yağış sonrası derenin yükselmesi sonucu dere kenarında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ve İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul İtfaiyesi de sosyal medya hesabından mahsur kalan kişilerin kurtarılma görüntülerini paylaştı.

Metro istasyonunu su bastı

Öte yandan raporda kentte etkili olan yağış nedeniyle M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Yenibosna istasyonunda su baskını, Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde de bir binanın bahçesindeki istinat duvarında çökme yaşandığı aktarıldı.

Rapora göre 12 göllenme, 10 ağaç devrilmesi, 5 su baskını, 3 yol çökmesi ve 2 toprak kayması olayına da müdahale edildi.