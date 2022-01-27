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    İstanbul'da metro arıza yaptı: Durakta yoğunluk oluştu

    Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda yaşanan kuplaj arızası nedeniyle tahliye edilen fazla sayıda yolcu durakta bekledi. Seferlerin, olayın ardından yaklaşık yarım saat sonra normale döndüğü bildirildi.
    • DHA
    • 27.01.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 13:57
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    İstanbul'da metro arıza yaptı: Durakta yoğunluk oluştu

    İstanbul Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nın Sağmalcılar istasyonunda saat 09.34 sıralarında 'Kuplaj' arızası yaşandı. Arıza nedeniyle sürüş yapılan vagonun, diğer vagonlar ile iletişimi kesildi.

    BİNLERCE İNSAN DURAKTA BEKLEDİ

    İkinci perondaki araç tahliye edilerek içindeki yolcular indirildi ve arızalı araç depoya çekildi. Bir süre sonra arızalı aracın yerine araç çıkarıldı. Metro seferi yeniden başladı. Arıza nedeniyle işe gitmek isteyenler dakikalarca durakta bekledi.

    "4 VAGONLU ARACIMIZDA KUPLAJ ARIZASI YAŞANDI"

    Arızayla ilgili Metro İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 09.34'te Yenikapı-Ataköy seferini yapan 4 vagonlu diziden oluşan aracımızda Bayrampaşa-Sağmalcılar arasında kuplaj arızası yaşanmıştır. Sürüş yapılan vagonun diğer vagonlar ile iletişimi kesilmiştir. Bayrampaşa 2. peronda bulunan yolculu araç tahliye edilerek arızalı aracın depoya çekilmesi için diğer dizi ile bağlantısı sağlanmıştır. 09.39'da arızalı aracın yerine sefere verilmek üzere garaj sahasından yedek araç çıkarılmış ve Otogar istasyonundan Ataköy yönünde yolcu alımına başlamıştır. Bu süre içerisinde Yenikapı-Otogar arasında sefer aksaması meydana gelmiştir. Seferlerimiz 10.01'de normale dönmüştür." ifadeleri kullanıldı.

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    İstanbul da metro arıza yaptı: Durakta yoğunluk oluştu #8


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