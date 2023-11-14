İstanbul'da metro arızalandı! Yolcular araç içinde mahsur kaldı Yenikapı-Kirazlı arasında sefer yapan metronun durağa gelmeden arızalanması sebebiyle yolcular bir süre araç içinde ışıklar yanmadan bekledi. Ardından metrodan inen yolcular, istasyonda yoğunluk oluşturdu.

AA & Ensonhaber

İstanbulluların ulaşım çilesi devam ediyor.

Hemen her gün metrodan İETT otobüslerine, metrobüslerden yoğun trafiğe sorunların ardı arkası kesilmiyor.

CHP yönetimine geçtikten sonra sıkça yaşanan sorunlar, Megakentlileri adeta çileden çıkarıyor.

Her sabah işe ve okula gitmek için yollara düşen vatandaşlar, İBB'ye tepki gösteriyor.

Metro durağa varmadan arızalandı

Yaşanan arıza olaylarına bugün bir yenisi daha eklendi.

Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda Yenikapı istikametine sefer yapan bir metro, Üçyüzlü durağına varmadan tünel içerisinde arızalandı.

Kapı açılmayınca araçta mahsur kaldılar

Araç, tünelde bir süre beklerken yolcular da dışarı çıkamadı. Daha sonra hareket eden metro, Üçyüzlü durağına vardığında bu sefer otomatik kapı sistemi devreye girmedi.

Vatandaşlar, ışıkları yanmayan ve kapıları açılmayan metrodan dakikalarca inemedi. Metroda mahsur kalan yolcular, bir süre sonra kapıları manuel sistemi kullanarak açıp dışarı çıkabildi.

"20 dakikadır tünelde bekliyoruz"

Bu sırada, "Araç teknik bir arıza nedeniyle seferine devam edemeyecektir. Araçta yolcu kalmaması önemle rica olunur." anonsu yapıldı.

Arızalı metrodan inen bir yolcu, "20 dakikadır şurada tünelde bekliyoruz. Elektrik yok, bir şey yok." diyerek duruma tepki gösterdi.

Gelen araca binemediler

Vagondaki yolcuların boşalmasıyla Üçyüzlü durağında yoğunluk oluşurken, vatandaşlar daha sonra gelen metrolara binmekte güçlük çekti.