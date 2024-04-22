İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde metro arızası meydana geldi.
Üsküdar-Samandıra metro hattında başlayan teknik arıza sebebiyle Altunizade metro istasyonuna gelen vatandaşlar, kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorlandı.
Yolcular tahliye edildi
Samandıra ve Üsküdar yönünden gelen yolcular, Altunizade istasyonunda trenlerden tahliye edildi.
Yolcular, güvenlik görevlileri tarafından başka yönden gelen trenlere doğru ilerledi.
Ücretsiz İETT otobüsleri konuldu
Yolculara uyarı anonsu yapılırken Metro İstanbul, Üsküdar-Altunizade istasyonları arasına metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüslerinin konulduğunu duyurdu.
Açıklama geldi
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Samandıra metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Altunizade istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır." denildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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