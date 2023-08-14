Son zamanlarda sık sık yaşanan metro sıkıntıları İstanbulluları çileden çıkarıyor.
Bazen araçlarda, bazen de yürüyen merdivenlerde yaşanan sorunlara bir yenisi daha eklendi.
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'ndaki arıza vatandaşları mağdur etti.
Seferler 2 saat durdu
Yaklaşık 2 saat boyunca süren arıza nedeniyle hattaki seferler yapılamadı.
Duraklarda yoğunluk oluşurken yetişecekleri yerlere geç kalan yolcular durumu tepki gösterdi.
Metro İstanbul'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır.
Metro İstanbul'un paylaşımı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinin hedefi oldu.
Daha sonra metro hattındaki seferlerin normale döndüğü duyuruldu.