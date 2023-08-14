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Son zamanlarda sık sık yaşanan sıkıntıları İstanbulluları çileden çıkarıyor.

Bazen araçlarda, bazen de yürüyen merdivenlerde yaşanan sorunlara bir yenisi daha eklendi.

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'ndaki arıza vatandaşları mağdur etti.

Seferler 2 saat durdu

Yaklaşık 2 saat boyunca süren arıza nedeniyle hattaki seferler yapılamadı.

Duraklarda yoğunluk oluşurken yetişecekleri yerlere geç kalan yolcular durumu tepki gösterdi.

İstanbul'da metro hattındaki arıza nedeniyle vatandaşlar mağduriyet yaşadı

Metro İstanbul'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır.

Metro İstanbul'un paylaşımı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinin hedefi oldu.

Daha sonra metro hattındaki seferlerin normale döndüğü duyuruldu.