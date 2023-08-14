İstanbul'da metro hattındaki arıza nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu İstanbulluların ulaşım sorunları bitmiyor. Bu kez de M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'ndaki arıza nedeniyle 2 saat sefer yapılamadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Son zamanlarda sık sık yaşanan metro sıkıntıları İstanbulluları çileden çıkarıyor. Bazen araçlarda, bazen de yürüyen merdivenlerde yaşanan sorunlara bir yenisi daha eklendi. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'ndaki arıza vatandaşları mağdur etti. Seferler 2 saat durdu Yaklaşık 2 saat boyunca süren arıza nedeniyle hattaki seferler yapılamadı. Duraklarda yoğunluk oluşurken yetişecekleri yerlere geç kalan yolcular durumu tepki gösterdi. Metro İstanbul'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır. Metro İstanbul'un paylaşımı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinin hedefi oldu. Daha sonra metro hattındaki seferlerin normale döndüğü duyuruldu.