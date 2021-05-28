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    İstanbul'da metro seferleri durdu, duraklarda yoğunluk oluştu

    İstanbul'da Ataköy-Olimpiyat metro hattında yaşanan entegrasyon çalışmaları nedeniyle seferler durduruldu. İETT otobüsleriyle yolcular taşınırken bazı duraklarda yoğunluk oluştu.
    • DHA
    • 28.05.2021 - 20:58
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 20:59
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    İstanbul'da metro seferleri durdu, duraklarda yoğunluk oluştu

    İstanbul'da Metro İstanbul'dan yapılan duyuru ile M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı entegrasyon çalışmaları nedeniyle bugün saat 15.00'ten 29 Mayıs Cumartesi saat 14.00'e kadar M3 Kirazlı-Başakşehir-Metrokent hattında sefer yapılamayacağı açıklandı.

    METRO DURDU, OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

    Duyuruda hat güzergahında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet verileceği belirtildi. Hat güzergahında bulunan duraklarda ise yoğunluk oluştu.

    O noktalardan biri de Kirazlı metro durağı oldu.

    Kirazlı'da bekleyenler otobüslere bindi.

    İstanbul'da metro seferleri durdu, insan yoğunluğu oluştu

    İstanbul da metro seferleri durdu, duraklarda yoğunluk oluştu #1

    İstanbul da metro seferleri durdu, duraklarda yoğunluk oluştu #2

    İstanbul da metro seferleri durdu, duraklarda yoğunluk oluştu #3

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