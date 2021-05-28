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- İstanbul'da metro seferleri durdu, duraklarda yoğunluk oluştu
İstanbul'da metro seferleri durdu, duraklarda yoğunluk oluştu
İstanbul'da Ataköy-Olimpiyat metro hattında yaşanan entegrasyon çalışmaları nedeniyle seferler durduruldu. İETT otobüsleriyle yolcular taşınırken bazı duraklarda yoğunluk oluştu.
- DHA
- 28.05.2021 - 20:58
- Güncelleme : 28.05.2021 - 20:59
İstanbul'da Metro İstanbul'dan yapılan duyuru ile M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı entegrasyon çalışmaları nedeniyle bugün saat 15.00'ten 29 Mayıs Cumartesi saat 14.00'e kadar M3 Kirazlı-Başakşehir-Metrokent hattında sefer yapılamayacağı açıklandı.
METRO DURDU, OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU
Duyuruda hat güzergahında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet verileceği belirtildi. Hat güzergahında bulunan duraklarda ise yoğunluk oluştu.
O noktalardan biri de Kirazlı metro durağı oldu.
Kirazlı'da bekleyenler otobüslere bindi.
İstanbul'da metro seferleri durdu, insan yoğunluğu oluştu