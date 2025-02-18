İstanbul'da yağışlı hava günlerdir etkisini sürdürüyor.
Günlerdir etkili olan yağmur nedeniyle İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Cennet Mahallesi metrobüs durağı alt geçidinde, tahliye kısmında biriken sular zeminden yukarıya doğru taştı.
VATANDAŞLARIN SULARIN İÇERİSİNDEN YÜRÜDÜ
Merdivenlerin bittiği alanda yükselen sular nedeniyle alt geçitte su birikintisi oluştu.
Alt geçidi kullanmak isteyen vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Alt geçidi kullanan vatandaşlar ise suların içerisinden yürümek zorunda kaldı.
TAHTA PALETLİ ÖNLEM ALINDI
Su birikintilerinin artması sonucu İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ ekipleri alana su tahliyesi çalışması başlattı.
Merdivenlerin bittiği ve vatandaşların yürüdüğü alana tahta palet konularak önlem alınmaya çalışıldığı ve su nedeniyle yürüyen bozulan merdivenlerin çalışmadığı görüldü.
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