İstanbul'da metrobüs bozuldu! Sabah saatleri çileye döndü... Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular, kabusu yaşadı. Bakımsızlık nedeniyle Sefaköy'de arızalanan metrobüs, seferlerin aksamına neden oldu.

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İHA

İstanbul'da vatandaşların ulaşım alanındaki çilesi bitmek bilmiyor...

CHP'li mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, göreve geldiği günden beri vatandaşlara adeta kabusu yaşatıyor.

Sık sık bozulan ve arızalanan otobüs ile metrobüslere her gün bir yenisi ekleniyor.

Bu defa ise Sefaköy'de metrobüs bozuldu.

Sabahın en yoğun saatlerinde bakımsızlık sebebiyle bir aracın Sefaköy rampasında arızalanması, metrobüs seferlerini aksattı.

Metrelerce metrobüs kuyruğu

Sefaköy ve Yenibosna istasyonları arasında onlarca aracın tek şeritten kontrollü geçişi sağlanınca ciddi gecikmeler yaşandı. Yol boyunca metrelerce metrobüs kuyruğu oluştu.

Binlerce kişi işine ve okuluna geç kaldı

En yoğun saatte meydana gelen arıza sebebiyle binlerce kişi, okuluna ve işine geç kaldı. Vatandaşlar, metrobüs duraklarında yığıldı. İstanbullular, yeterli araç yatırımı yapılmadığı gibi, mevcut çalışan otobüslerin de bakımlarının aksatıldığına inanıyor.

Tasarruf adı altında araçların düzenli bakımlarının ciddi şekilde aksatıldığını düşünen İstanbul halkı, toplu ulaşım konusunda İBB’nin yetersiz kaldığını değerlendiriyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)