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    İstanbul'da metrobüs bozulunca duraklarda yoğunluk oluştu

    İstanbul Sefaköy’de bir metrobüsün bozulması sonucu, metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Metrobüs seferlerinin durmasıyla duraklarda da yoğunluk oluştu.
    • İHA
    • 16.08.2021 - 20:11
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 20:15
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    İstanbul'da metrobüs bozulunca duraklarda yoğunluk oluştu

    İstanbul'da E-5 güzergahında bulunun metrobüslerin, yeteri kadar bakımlarının yapılmaması nedeniyle sürekli olarak arıza vermesi, yoğunlukların yaşanmasına neden oluyor.

    Bugün mesai saatinin bitiminde Sefaköy rampasında bozulan bir metrobüs nedeniyle güzergah boyunca metrobüsler uzun kuyruklar oluşturdu.

    BİR METROBÜS DAHA BOZULDU

    Güzergahtaki metrobüs yoğunluğunun yanı sıra duraklarda da insan yoğunluğu yaşandı.

    Mesai saatinin bitiminde evine gitmek için duraklara gelen vatandaşlar durağa girmekte güçlük çekti.

    Arızalanan metrobüsün kaldırılmasıyla birlikte seferler normale döndü.

    İstanbul'da metrobüs bozulunca duraklarda yoğunluk oluştu VİDEO

    İstanbul da metrobüs bozulunca duraklarda yoğunluk oluştu #1

    İstanbul da metrobüs bozulunca duraklarda yoğunluk oluştu #2

    İstanbul da metrobüs bozulunca duraklarda yoğunluk oluştu #3

    İstanbul da metrobüs bozulunca duraklarda yoğunluk oluştu #4

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