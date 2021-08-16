İstanbul Sefaköy’de bir metrobüsün bozulması sonucu, metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Metrobüs seferlerinin durmasıyla duraklarda da yoğunluk oluştu.

İstanbul'da E-5 güzergahında bulunun metrobüslerin, yeteri kadar bakımlarının yapılmaması nedeniyle sürekli olarak arıza vermesi, yoğunlukların yaşanmasına neden oluyor.

Bugün mesai saatinin bitiminde Sefaköy rampasında bozulan bir metrobüs nedeniyle güzergah boyunca metrobüsler uzun kuyruklar oluşturdu.

BİR METROBÜS DAHA BOZULDU

Güzergahtaki metrobüs yoğunluğunun yanı sıra duraklarda da insan yoğunluğu yaşandı.

Mesai saatinin bitiminde evine gitmek için duraklara gelen vatandaşlar durağa girmekte güçlük çekti.

Arızalanan metrobüsün kaldırılmasıyla birlikte seferler normale döndü.

İstanbul'da metrobüs bozulunca duraklarda yoğunluk oluştu VİDEO