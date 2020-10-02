İstanbul'da metrobüs durağında meydan kavgası kamerada

Arkadaş grubuyla Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüsteki bir şahıs, kız arkadaşıma “yan baktın” dediği yabancı uyruklu şahıslarla tekme ve yumruklarla kavga etti.

İstanbul'da E-5 karayolu Avcılar metrobüs durağında meydana gelen olayda, Beylikdüzü istikametine seyreden kalabalık olduğu görülen metrobüste bir arkadaş grubu, akşam saatlerinde evlerine doğru yolculuk etmeye başladı.

ŞOFÖR KAPILARI AÇINCA, TARAFLAR TEKME TOKAT BİRBİRİNE DALDI

O esnada gruptaki bir şahsın kız arkadaşına, metrobüsteki yabancı uyruklu şahıslar iddiaya göre yan baktı. Bu duruma sinirlenen şahıs ile yan bakan şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine metrobüs şoförü aracı Avcılar istasyonunda durdurarak kapıları açtı. Tartışan şahıslar araçtan inerek birbirine tekme ve yumruklarla vurmaya başladı. Vatandaşların gözü önünde yaşanan meydan kavgasında, yabancı uyruklu olan bir şahıs vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.

Metrobüs durağında kız arkadaşıma yan baktın kavgası- İZLE



KAVGA ETMEKTEN İÇİN ÖNCE DIŞARI ÇIKTILAR, SONRA İÇERİDE DEVAM ETTİLER

Ancak öfkeden deliye dönen şahıslar bu kez de metrobüse tekme ve yumruk atarak kapıyı açtırmak istedi. Kapının açılmasıyla saldırgan şahıslar, içeriye girerek diğer yabancı uyruklu şahıslara saldırmaya başladı.

Vatandaşlar tarafından bir türlü zapt edilemeyen şahıslar, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle istasyondan uzaklaştırıldı.

Kavga esnasında koronavirüs salgınına rağmen bazı vatandaşların maskeyi çıkarttığı ve sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Kavga ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.