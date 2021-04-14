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- İstanbul’da metrobüs duraklarında dikkat çeken yoğunluk
İstanbul’da metrobüs duraklarında dikkat çeken yoğunluk
Saat 19.00’da başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi evlerine dönmek isteyen vatandaşlar metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının duraklarında yoğunluk oluşturdu.
- İHA
- 14.04.2021 - 19:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinin saat 19.00'da başlayarak sabah 05.00'da sona ereceğini açıklamıştı.
DURAKLAR DOLDU TAŞTI
Bugün de İstanbul’da mesai saatinin bitmesiyle vatandaşlar evlerine gitmek için yola koyuldu.
Mesai saatlerinde yapılan düzenlemenin araç trafiğini geçtiğimiz günlerdeki yoğunluğun aksine olumlu etkilediği görülürken, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının duraklarında ise dikkat çeken yoğunluklar oluştu.
VATANDAŞLAR BİRBİRİYLE YARIŞTI
Durakta bekleyen vatandaşlar metrobüslere binmek için birbiriyle yarışırken, koronavirüs kuralları adeta hiçe sayıldı.
Toplu taşıma araçlarındaki yoğunluklar ise drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul’da metrobüs duraklarında dikkat çeken yoğunluk VİDEO