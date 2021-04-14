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İstanbul’da metrobüs duraklarında dikkat çeken yoğunluk

İstanbul’da metrobüs duraklarında dikkat çeken yoğunluk

Saat 19.00’da başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi evlerine dönmek isteyen vatandaşlar metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının duraklarında yoğunluk oluşturdu.