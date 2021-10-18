Büyükşehir'de son günlerde sık sık arızalanarak vatandaşların mağdur olmasına neden olan metrobüslere çare aranırken bir diğer sorun da duraklardaki yoğunluk.

İstanbulluların toplu taşıma araçlarındaki çilesi devam ediyor...

Binlerce vatandaşın sabah işe gitmek için kullandığı metrobüslerden bir tanesinin bile arıza yapması İstanbul'un ulaşımında kriz yaratırken, yoğun lokasyonlarda da seferlere hiçbir tedbir alınmıyor.

MESAİ SAATİ İLE ÇİLE BAŞLIYOR

Özellikle mesai saatlerinin başlangıcında ve bitişinde oluşan yoğunluk pandemide vatandaşların sağlığını olumsuz yönde etkilerken; yetersiz sefer sayılarıyla gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bu sorunlara çare aramaması da tepkilere yol açıyor.

METROBÜSE BİNMEK EN AZ 15 DAKİKA SÜRÜYOR

Yoğunluk oluşan bu lokasyonlardan birine de bu sabah, Yenibosna metrobüs durağının köprüsünde rastlanıldı.

Metrobüse binmek için köprüde en az 15 dakika beklediklerini belirten İstanbullular, yetersiz seferlerden sikayetçi olurken; İBB yönetiminden de durağa dair genişletme çalışmaları taleplerine olumlu yanıt alamadıklarını belirtti.

İMAMOĞLU DİYARBAKIR'DA

İstanbul'da toplu taşıma ve trafik yönünde sorunlar Megakent'i çekilmez hale getirirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Diyarbakır'da HDP'lilerle bir araya gelmesi tepkilerin fitilini ateşledi.

Diyarbakır'da temaslarda bulunan Ekrem İmamoğlu genel siyaset mesajları verdi.

"MUSTAFA KEMAL'İN GENERALİ OLSANIZ NE YAZAR İT SÜRÜLERİ"

Diyarbakır'da İmamoğlu ile bir araya gelen isimler arasında, "Mustafa Kemal'in generali olsanız ne yazar, it sürüleri." diyen Sırrı Sakık da yer aldı.

İstanbul'da metrobüs duraklarında izdiham çilesi VİDEO

