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    İstanbul'da metrobüs duraklarında yoğunluk

    İstanbul'da metrobüs duraklarında yoğunluk

    Koronavirüs önlemleri dolayısıyla uygulanan kısıtlamalar öncesinde metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2020 - 21:29
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 22:12
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    Türkiye'de koronavirüs salgınında vaka ve can kayıplarının artması, yeni tedbirler alınmasına neden oldu.

    Bu kapsamda hafta içi 21.00-05.00, saatleri arasında hafta sonu ise tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

    METROBÜSLERDE SOSYAL MESAFE KALMADI

    Bu uygulamalar nedeniyle İstanbul'da kısıtlama satinden önce eve ulaşmak isteyenler toplu taşıma araçlarında yığılmaya neden oluyor.

    İstanbul'un kavşak ilçeşerinden biri olan Yenibosna'da da kısıtlamanın başlamasına kısa bir süre kala metrobüs durağında yoğunluk yaşandı.

    Bir an önce evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar, pandemi tedbirlerini göz ardı ederek araçlara bindi. Tıklım tıklım dolan araç ve duraklarda sosyal mesefe tamamen ortadan kalktı.

    İstanbul da metrobüs duraklarında yoğunluk #1

    İstanbul da metrobüs duraklarında yoğunluk #2

    İstanbul da metrobüs duraklarında yoğunluk #3

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