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İstanbul'da metrobüs girişine konan iskele, görenleri şaşkına çevirdi

İstanbul'da metrobüs girişine konan iskele, görenleri şaşkına çevirdi

İstanbul'da Uzunçayır metrobüs durağının metro yönündeki girişine kurulan iskele, yığılmaya neden oldu. Vatandaşlar duruma isyan etti.