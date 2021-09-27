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    İstanbul'da metrobüs girişine konan iskele, görenleri şaşkına çevirdi

    İstanbul'da Uzunçayır metrobüs durağının metro yönündeki girişine kurulan iskele, yığılmaya neden oldu. Vatandaşlar duruma isyan etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 09:46
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 10:33
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    İstanbul'da metrobüs girişine konan iskele, görenleri şaşkına çevirdi

    İstanbullular bu sabah güne yeni bir metrobüs sorunuyla uyandı.

    Uzunçayır metrobüs durağının metro yönündeki girişine iskele kuruldu.

    GİRİŞİ KAPLAYAN İSKELE DURAĞI KİLİTLEDİ

    Girişin neredeyse yarısını kaplayan iskele yüzünden geçişler zorlaştı.

    Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yaşanan yolcu yoğunluğu, konulan iskelenin yarattığı zorlukla birleşince söz konusu noktadan geçişler çileye döndü.

    O ANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

    Yığılma yaşanan noktada koronavirüs bulaş riski artarken, mesafe kuralına uymak imkansız hale geldi.

    Vatandaşlara zor anlar yaşatan iskelenin oluşturduğu yoğunluk, kameraya böyle yansıdı.

    İstanbul'da metrobüs girişine konan iskele, görenleri şaşkına çevirdi

    İstanbul da metrobüs girişine konan iskele, görenleri şaşkına çevirdi #1

    İstanbul da metrobüs girişine konan iskele, görenleri şaşkına çevirdi #2

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