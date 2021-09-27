- Haberler
- Gündem Haberleri
- İstanbul'da metrobüs girişine konan iskele, görenleri şaşkına çevirdi
İstanbul'da metrobüs girişine konan iskele, görenleri şaşkına çevirdi
İstanbul'da Uzunçayır metrobüs durağının metro yönündeki girişine kurulan iskele, yığılmaya neden oldu. Vatandaşlar duruma isyan etti.
- Haber Merkezi
- 27.09.2021 - 09:46
- Güncelleme : 27.09.2021 - 10:33
İstanbullular bu sabah güne yeni bir metrobüs sorunuyla uyandı.
Uzunçayır metrobüs durağının metro yönündeki girişine iskele kuruldu.
GİRİŞİ KAPLAYAN İSKELE DURAĞI KİLİTLEDİ
Girişin neredeyse yarısını kaplayan iskele yüzünden geçişler zorlaştı.
Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yaşanan yolcu yoğunluğu, konulan iskelenin yarattığı zorlukla birleşince söz konusu noktadan geçişler çileye döndü.
O ANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Yığılma yaşanan noktada koronavirüs bulaş riski artarken, mesafe kuralına uymak imkansız hale geldi.
Vatandaşlara zor anlar yaşatan iskelenin oluşturduğu yoğunluk, kameraya böyle yansıdı.
İstanbul'da metrobüs girişine konan iskele, görenleri şaşkına çevirdi