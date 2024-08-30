DHA

İstanbul, dün sabah korkunç bir kazayla güne başlamıştı..

Sefaköy'den Beylikdüzü'ne ilerleyen metrobüs, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken 1 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının sonrası başlattığı soruşturma ise sürüyor.

2 ŞÜPHELİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ile denetim amiri Ş.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

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Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)