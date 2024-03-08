İstanbul'da metrobüs kazası! 4 kişi yaralandı

DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki toplu taşımalar arıza ve kazalarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Son olarak yaşanan kazanın adresi Avcılar oldu.
2 metrobüs çarpıştı
İBB Sosyal Tesisler Metrobüs durağında yolcu alan bir metrobüse aynı yöne giden başka bir metrobüs arkasından çarptı.
4 yolcu yaralandı
Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, metrobüste yolcu olan 4 vatandaş yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.
Yoğunluk oluştu
Yaşanan kaza nedeniyle bölgede yoğunluk oluşurken metrobüslerin kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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