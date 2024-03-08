Haberler



Gündem



İstanbul'da metrobüs kazası! 4 kişi yaralandı

İstanbul'da metrobüs kazası! 4 kişi yaralandı Durakta yolcu almak için duran metrobüse arkasından gelen diğer metrobüsün çarpmasıyla 4 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.