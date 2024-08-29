İstanbul'da metrobüs kazası: Kaza anı görüntülendi Küçükçekmece'de metrobüsün bariyerlere çarpıması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. 35 kişi yaralanırken, kaza anı ortaya çıktı.

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AA

İstanbul sabaha korkunç bir kazayla başladı.

Sefaköy'den Beylikdüzü'ne ilerleyen metrobüs, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 35 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

KAA ANI ORTAYA ÇIKTI

Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.

35 kişinin yaralandığı metrobüs kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ilk belirlemelere göre Beyaz Yol çalışmasının yapıldığı noktada yaşandı. Metrobüs şoförü, ana yola girmesi gereken yerde, yola girmeyip metrobüs yolunda devam etti.

FREN YETERLİ OLMADI

Yönlendirme aracını son anda gören şoför ani bir fren yaptı ancak fren yeterli olmadı.

Direksiyonu sağa kıran şoför, ters yönde giden başka bir metrobüse ortadan çarptı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)