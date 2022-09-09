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- İstanbul'da metrobüs kazası: Yolcular duraklara yürüyerek ulaştı
İstanbul'da metrobüs kazası: Yolcular duraklara yürüyerek ulaştı
Avcılar'da metrobüslerin kafa kafaya çarpışmasıyla 42 kişi yaralanırken trafik kilitlendi. İstanbullular yürüyerek başka toplu taşıma araçlarına ulaşmaya çalıştı.
- 09.09.2022 - 21:14
- Güncelleme : 09.09.2022 - 21:20
İstanbul'un Avcılar ilçesinde iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.
Arkadan gelen 2 metrobüsün daha kazaya karışmasıyla 42 kişi yaralandı ve kaza nedeniyle seferler durdu.
Yolcular duraklara yürüdü
Metrobüslerden inen yolcular duraklara yürüyerek ulaştı.
Kaza nedeniyle metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluştu.
Yolcuların yürüdüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
İstanbul'da metrobüs kazası: Yolcular duraklara yürüyerek ulaştı VİDEO