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    İstanbul'da metrobüs kazası: Yolcular duraklara yürüyerek ulaştı 

    Avcılar'da metrobüslerin kafa kafaya çarpışmasıyla 42 kişi yaralanırken trafik kilitlendi. İstanbullular yürüyerek başka toplu taşıma araçlarına ulaşmaya çalıştı.
    • 09.09.2022 - 21:14
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 21:20
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    İstanbul'da metrobüs kazası: Yolcular duraklara yürüyerek ulaştı 

    İstanbul'un Avcılar ilçesinde iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.

    Arkadan gelen 2 metrobüsün daha kazaya karışmasıyla 42 kişi yaralandı ve kaza nedeniyle seferler durdu.

    Yolcular duraklara yürüdü

     

    Metrobüslerden inen yolcular duraklara yürüyerek ulaştı.

    Kaza nedeniyle metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluştu.

    Yolcuların yürüdüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

    İstanbul'da metrobüs kazası: Yolcular duraklara yürüyerek ulaştı VİDEO

    İstanbul da metrobüs kazası: Yolcular duraklara yürüyerek ulaştı  #1

    İstanbul da metrobüs kazası: Yolcular duraklara yürüyerek ulaştı  #2

    İstanbul da metrobüs kazası: Yolcular duraklara yürüyerek ulaştı  #3

    İstanbul da metrobüs kazası: Yolcular duraklara yürüyerek ulaştı  #4

    İstanbul da metrobüs kazası: Yolcular duraklara yürüyerek ulaştı  #5


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