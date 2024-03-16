İstanbul’da metrobüs kuyruğu: Vatandaşlar üst geçitte yürüyemedi İstanbul’da metrobüse ulaşmaya çalışan vatandaşlar üst geçitte yoğunluk oluşturdu. Metrobüs üst geçidindeki insan selinin oluşturduğu manzara havadan görüntülendi.

İHA

İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiyor.

CHP yönetimindeki İstanbul'da da ulaşım sıkıntısı tam 5 yıldır çözüme kavuşmadı.

Yaşanan sıkıntılarının yerini çözümler değil yeni sorunlar aldı.

Yine aynı manzara: Yoğunluktan yaya üst geçidinde yürünemedi

Son olarak Yenibosna’da metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşlar, kalabalık nedeniyle yaya üst geçidinde yürüyemedi.

İnsan trafiği üst geçidi kilitlerken, seçim kampanyaları kapsamında CHP tarafından asılan ‘Tam yol ileri’ afişi de bu kalabalığın içinde dikkat çekti.

Metrobüs çilesine denk gelen seçim afişleri, insan trafiği ile birlikte ilginç görüntüler oluşturdu.

Havadan görünülendi

Güçlükle metrobüse ulaşmaya çalışan vatandaşların oluşturduğu kuyruk ise havadan görüntülendi.

Çekilen görüntülerde vatandaşların üst geçitte güçlükle yürüdüğü görülürken özellikle "Tam Yol İleri" sloganın yer aldığı seçim afişi ise şaşkınlığa neden oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)