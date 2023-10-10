İstanbul'da metrobüs yoğunluğu! Duraklarda izdiham yaşandı Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için metrobüs duraklarına akın eden vatandaşlar, bir türlü gelmek bilmeyen araçlar nedeniyle mağduriyet yaşadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA İstanbul'un başlıca sorunlarından biri de toplu ulaşımlar... Sık sık arızalanan ve sayı yetersizliği nedeniyle vatandaşları mağdur eden araçlara her gün bir yenisi ekleniyor. İETT otobüsleri, metrobüsler ve metrolar, megakentlilerin çilesi haline gelmiş durumda. Sabah saatlerinde duraklar doldu taştı Bunun bir örneği de bugün yaşandı. Haftanın ikinci gününde sabah işe ve okula gitmek isteyenler, bazı duraklarda aşırı yoğunlukla karşılaştı. Bekleyen yolcular, araçlara binmekte zorlandı. Boş metrobüs gelmek bilmedi Beykent Durağı’nda beyaz yol çalışması nedeniyle yolcuların yönlendirildiği Beylikdüzü Son Durak İstasyonu'nda kalabalık arttı. Haramide Durağı’nda araçlara binmek isteyen yolcular uzun süre boş metrobüs bekledi. Metrobüsler de dolu geldiği için yolcular araçlara binemedi. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)