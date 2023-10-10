İstanbul'un başlıca sorunlarından biri de toplu ulaşımlar...
Sık sık arızalanan ve sayı yetersizliği nedeniyle vatandaşları mağdur eden araçlara her gün bir yenisi ekleniyor.
İETT otobüsleri, metrobüsler ve metrolar, megakentlilerin çilesi haline gelmiş durumda.
Sabah saatlerinde duraklar doldu taştı
Bunun bir örneği de bugün yaşandı.
Haftanın ikinci gününde sabah işe ve okula gitmek isteyenler, bazı duraklarda aşırı yoğunlukla karşılaştı.
Bekleyen yolcular, araçlara binmekte zorlandı.
Boş metrobüs gelmek bilmedi
Beykent Durağı’nda beyaz yol çalışması nedeniyle yolcuların yönlendirildiği Beylikdüzü Son Durak İstasyonu'nda kalabalık arttı.
Haramide Durağı’nda araçlara binmek isteyen yolcular uzun süre boş metrobüs bekledi.
Metrobüsler de dolu geldiği için yolcular araçlara binemedi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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