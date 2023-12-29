İstanbul'da metrobüs yolundaki çalışma trafiği kilitledi İBB'ye bağlı ekipler tarafından Sefaköy metrobüs durağında 1 aydır devam eden çalışmalar nedeniyle bu sabah saatlerinde kapatılan bölge, trafiği adeta durma noktasına getirdi. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

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İHA

İstanbul trafiği tam bir çileye dönmüş durumda.

Trafiğe bir de bitmek bilmeyen çalışmalar da eklenince vatandaşların tepkisi büyüyor.

Bunlardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince E-5 kara yolu Sefaköy metrobüs durağında gerçekleştiriliyor.

Sabahın erken saatlerinde yol trafiğe kapatıldı

Yapımına başlanan köprünün üst tablası, vinç yardımıyla bu sabah saatlerinde yerine yerleştirilmek için getirildi.

Üst tablanın konulacağı ayağın ise metrobüs yolu üzerinde olması dikkat çekti. Bu işlem için sabahın erken saatlerinden itibaren yolun Edirne istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım yan yol üzerinden sağlandı.

Uzun kuyruklar oluştu

Yaşanan bu durum nedeniyle E-5 kara yolunda yoğun trafik meydana geldi.

Öte yandan çalışma nedeniyle tek şeride düşürülen metrobüs yolunda da uzun kuyruklar oluştu.

1 aydır devam ediyor

Metrobüs durağının yapım çalışmaları çerçevesinde bölgede yaklaşık 1 aydır devam eden çalışmalara vatandaşlar ve sürücüler tepki gösterdi.

Bölgede çalışmalar nedeniyle yaşanan yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi.

"Niye bu kadar insana eziyet ediyorlar"

1 buçuk saat trafikte kaldığını söyleyen bir vatandaş, "Yaklaşık 1 buçuk saattir buradayız. Bu nasıl bir şeydir. Niye bu kadar insana eziyet ediyorlar ki..." diyerek tepki gösterdi.

Avcılar'a gitmek için trafikte kalan başka bir vatandaş ise "Sadece Yenibosna'dan buraya 1 buçuk saatte geldim. Avcılar'a gideceğim." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)