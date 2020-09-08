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    İstanbul'da metrobüslerde koronavirüs umursanmamaya devam ediyor

    İstanbul’da akşam saatlerinde metrobüslerde sosyal mesafe ve ayakta yolcu alınmama kuralına uyulmadığı görüldü.
    • İHA
    • 08.09.2020 - 18:31
    • Güncelleme : 08.09.2020 - 18:31
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    İstanbul'da metrobüslerde koronavirüs umursanmamaya devam ediyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada koronavirüse karşı yeni önlemlerin alınacağını ve toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu olmayacağını açıklamıştı.

    YAYINLANAN GENELGEYE GÖRE AYAKTA YOLCU ALINMAYACAKTI

    İçişleri Bakanlığı, açıklama doğrultusunda 81 ilin valiliğine koronavirüs tedbirlerine ilişkin ek genelge gönderdi. Genelgede metro, tramvay ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde, ayakta ne kadar yolcu alınabileceğini il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurallarının belirleyeceği kaydedildi.

    DURAKLARDA YOĞUNLUK YAŞANDI, SOSYAL MESAFE YİNE UNUTULDU

    Ek genelgenin gönderilmesine karşın iş çıkışı saatlerinde metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanırken, metrobüslerde ise sosyal mesafesiz yolculuğun devam ettiği gözlendi.

    Metrobüslerde sosyal mesafesiz yolculuk VİDEO

    İstanbul da metrobüslerde koronavirüs umursanmamaya devam ediyor #1

    İstanbul da metrobüslerde koronavirüs umursanmamaya devam ediyor #2

    İstanbul da metrobüslerde koronavirüs umursanmamaya devam ediyor #3

    İstanbul da metrobüslerde koronavirüs umursanmamaya devam ediyor #4

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