İstanbul'da metrobüslerin çarpışma anından yeni görüntü Küçükçekmece’de 1 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı metrobüs kazasından yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İstanbul'da sabah saatlerinde metrobüs kazası yaşandı.

"Beyaz Yol" çalışmasından dolayı kapalı olan yolda; Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı.

Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere çarptı ve kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.50 kişinin de yaralandığı kazadan, o ana dair yeni görüntüler geldi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yeni görüntülerde; Sefaköy'e doğru ilerleyen metrobüsün aniden yoldan çıktığı ve karşı yönden gelen metrobüse hızla çarptığı görülüyor.

Çarpam sonucu hızını alamayan metrobüs akabinde ise bariyerlere vuruyor. O sırada yolda bulunan araçtan inen ve bariyerlere çarpan metrobüsün önüne geçmeye çalışan kişinin de kıl payı kurtulduğu görüldü.

HAYATINI KAYBEDEN YOLCUNUN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Öte yandan meydana gelen feci kazada ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 22 yaşındaki Ferhat Uçar olduğu öğrenildi.

Uçar'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.