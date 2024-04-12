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İstanbul'da metroda kadınlar birbirine girdi

İstanbul'da metroda kadınlar birbirine girdi İstanbul'da metroda yolculuk yapan iki kadın bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kadınlardan biri diğerine tokat atınca ortalık karışırken o anlar böyle görüntülendi.