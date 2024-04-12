Ramazan Bayramı tatili tüm hızıyla sürüyor.
Otobüslerde ve deniz ulaşımında yaşanan yoğunluğun bir benzeri de metrolarda yaşanıyor.
Öyle ki doluluk oranının bayramda da azalmadığı metrolarda zaman zaman gerginlikler meydana geliyor.
Önce tartıştılar sonra birbirlerine girdiler
Bunlardan biri de son olarak Üsküdar-Samandıra Merkez Metro Hattı'nda yaşandı.
Metroda yolculuk eden iki kadın arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı.
Yan yana oturan kadınlardan biri diğerine tokat atınca metroda ortalık karıştı.
Bir anda birbirlerine saldıran kadınları metrodaki vatandaşlar araya girerek ayırdı.
"Bırakın dalsınlar birbirlerine"
Öte yandan metroda bulunan bir şahsın "Bırakın dalsınlar birbirlerine" demesi dikkat çekti.
O anlar böyle görüntülendi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış