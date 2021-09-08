İstanbul'da metronun logosu neden değişti? Ulaştırma Bakanı açıkladı

İstanbul'da metronun simgesinin değişmesi herkes tarafından tartışma konusu olurken, Bakan Karaismailoğlu'ndan bir açıklama geldi. Peki, İstanbul'da metronun logosu neden değişti? İşte detaylar..

Faruk Çağlayan'ın yaptığı "M" amblemi 1992 yılından bu yana, İstanbul'da metrolar için kullanılıyordu.

Herkesin alıştığı amblem birkaç gün önce ani bir kararla değiştirilirken, duyuru ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan gelmişti.

Bakan Adil Karaismailoğlu Twitter hesabından yapığı duyuruya, "İstanbul'da metronun yeni simgesi" notunu düşerek, kullanılacak olan logoyu paylaştı.

Bazıları logoyu beğenmezken bazıları ise ne anlama geldiğini araştırmaya başladı.

Peki, İstanbul'da metronun logosu neden değişti?

İSTANBUL'DA METRONUN LOGOSU NEDEN DEĞİŞTİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu metronun değişen logosuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakan Karaismailoğlu açıklamasında, metrolardaki ''U'' ve ''M'' harfleri nedeniyle herhangi bir karışıklığın olmayacağını söyledi.

Karaismailoğlu, ''Bu metroları kimin yaptığının bilinmesi lazım, emek hırsızlığı yapılmaması lazım.'' dedi.