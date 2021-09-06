Euro
9.8253
-0.7%
Dolar
8.2774
-0.33%
Altın
485.57
-0.53%
Borsa
1.475
0.42%
Bitcoin
425.656
2.60%
EXEN Coin
24.66
-3.18%
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    İstanbul’da metronun simgesi değişti

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da metronun simgesinin değiştiğini duyurdu.
    • AA
    • 06.09.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 13:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da metronun simgesi değişti

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da metronun simgesinin değiştiğini kamuoyuyla paylaştı.

    Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul’da metronun yeni simgesi" diyerek yeni logoyu paylaştı.

    KARAİSMAİLOĞLU PAYLAŞTI, BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

    Karaismailoğlu'nun paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni geldi.

    İşte Adil Karaismailoğlu'nun o paylaşımı:

    İstanbul’da metronun simgesi değişti #1

    ESKİ LOGO UZUN YILLAR KULLANILDI

    Öte yandan İstanbul'da metro logosu olarak daha önce Faruk Çağla'nın yaptığı "M" amblemi kullanılıyordu.

    1990 yılında tasarlanan logo, uzun yıllar boyunca Metro İstanbul'un amblemi oldu.

    İstanbul’da metronun simgesi değişti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir