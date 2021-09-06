İstanbul’da metronun simgesi değişti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da metronun simgesinin değiştiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da metronun simgesinin değiştiğini kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul’da metronun yeni simgesi" diyerek yeni logoyu paylaştı.

KARAİSMAİLOĞLU PAYLAŞTI, BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Karaismailoğlu'nun paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni geldi.

İşte Adil Karaismailoğlu'nun o paylaşımı:

ESKİ LOGO UZUN YILLAR KULLANILDI

Öte yandan İstanbul'da metro logosu olarak daha önce Faruk Çağla'nın yaptığı "M" amblemi kullanılıyordu.

1990 yılında tasarlanan logo, uzun yıllar boyunca Metro İstanbul'un amblemi oldu.