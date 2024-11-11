İstanbul'da mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan kız çocuğuna yönelik soruşturmada yeni gelişme

Türkiye, 31 Ekim'de Şişli'de kaybolan 6 yaşındaki kız çocuğunun bulunması ümidi ile bekleyişini sürdürdü.
Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'den 2 Kasım'da acı haber gelmiş, 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuş ve gözaltına alınan şüpheli M.Ö. ise tutuklanmıştı.
Acı olay sonrası yeni bir gelişme yaşandı.
CİNSEL İSTİSMAR BULGULARI BULUNDU
Feriköy Mezarlığı'nda bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürerken ortaya çıkan yeni detay ise kan dondurdu.
Cinayete kurban giden 6 yaşındaki kız çocuğuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, cinsel istismar bulgularına rastlandı.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı belirlendi.
NELER YAŞANDI
Şişli'de 31 Ekim'de kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulunması sonrası harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı.
Gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu.
Burada gerçekleştirilen çalışmalarda, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedenine ulaşıldı.
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