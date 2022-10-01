- Haberler
- Gündem Haberleri
- İstanbul'da MHP’li üyeye silahlı saldırı anı
İstanbul'da MHP’li üyeye silahlı saldırı anı
MHP Kartal üyesi Erkan Hançer’e düzenlenen silahlı saldırı anının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Hançer, saldırıdan 5 gün sonra hayatını kaybetti.
- 01.10.2022 - 12:03
- Güncelleme : 01.10.2022 - 12:23
İstanbul Sancaktepe’de geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde MHP Kartal üyesi Erkan Hançer bir marketten çıktığı esnada silahlı saldırıya uğradı.
Hastaneye kaldırılan Hançer, 5 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü.
Hayatını kaybetti
MHP'li Hançer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin yaşanan silahlı saldırının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
İstanbul'da MHP’li üyeye silahlı saldırı anı
Marketin önünde bekledi, yaklaşıp ateş etti
Görüntülerde, Erkan Hançer’in marketten çıkarak aracına doğru yöneldiği sırada market önünden bekleyen şahsın yanında taşıdığı silahı çıkartarak tek el ateş açtığı görülüyor.