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    İstanbul'da MHP’li üyeye silahlı saldırı anı

    İstanbul'da MHP’li üyeye silahlı saldırı anı

    MHP Kartal üyesi Erkan Hançer’e düzenlenen silahlı saldırı anının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Hançer, saldırıdan 5 gün sonra hayatını kaybetti.
    • 01.10.2022 - 12:03
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 12:23
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    İstanbul Sancaktepe’de geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde MHP Kartal üyesi Erkan Hançer bir marketten çıktığı esnada silahlı saldırıya uğradı.

    Hastaneye kaldırılan Hançer, 5 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü.

    Hayatını kaybetti

    MHP'li Hançer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Olaya ilişkin yaşanan silahlı saldırının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

    İstanbul'da MHP’li üyeye silahlı saldırı anı

    Marketin önünde bekledi, yaklaşıp ateş etti

    Görüntülerde, Erkan Hançer’in marketten çıkarak aracına doğru yöneldiği sırada market önünden bekleyen şahsın yanında taşıdığı silahı çıkartarak tek el ateş açtığı görülüyor.

    İstanbul da MHP’li üyeye silahlı saldırı anı #1

    İstanbul da MHP’li üyeye silahlı saldırı anı #2

    İstanbul da MHP’li üyeye silahlı saldırı anı #3

    İstanbul da MHP’li üyeye silahlı saldırı anı #4


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