İstanbul'da minibüsler en çok trafik kural ihlalinden ceza aldı

İstanbul'da minibüsler en çok trafik kural ihlalinden ceza aldı

İstanbul'da hizmet veren hatlı minibüslere geçen yıl 3 bin 159 ihlalden 1 milyon 92 bin 621 lira para cezası yazıldı.

İstanbul'da 6 bin 460 yolcu taşıyan hatlı minibüs çalışıyor. Bu minibüsler kent genelinde 172 hat ve 472 güzergahta hizmet veriyor.

Kentte hizmet veren hatlarda kayıtlı 12 bin 771 şoför çalışıyor. Minibüslerin 6 bin 318'inde Kameralı Araç Takip Sistemi bulunuyor.

Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) ile minibüsler canlı olarak sürekli takip ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü verilerine göre, 2020 yılında Zabıta Daire Başkanlığı tarafından aynı minibüsler birden fazla olmak üzere toplamda 44 bin 351 defa denetlendi.

TOPLAM KESİLEN CEZA

Denetimler sonucunda ise 3 bin 159 tutanak tutuldu ve 1 milyon 92 bin 621 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmeye başlandığı mart ayından itibaren aralık ayı sonuna kadar pandemi tedbirleri kapsamında 19 bin 743 minibüs denetlendi. Pandemi kurallarına uymayanlar hakkında ise 115 adet tespit tutanağı tanzim edildi.

EN ÇOK EDİLEN ŞİKAYETLER

İBB Beyaz Masa'ya yapılan şikayetlerin başında ise trafik kural ihlali, yolcu almama ile durmama, araç içi sigara içilmesi geliyor.

Hatlı minibüslerin ihlal türü, sayısı ve oranı şu şekilde: