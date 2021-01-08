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    İstanbul'da minibüsler en çok trafik kural ihlalinden ceza aldı

    İstanbul'da hizmet veren hatlı minibüslere geçen yıl 3 bin 159 ihlalden 1 milyon 92 bin 621 lira para cezası yazıldı.
    • AA
    • 08.01.2021 - 11:37
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    İstanbul'da minibüsler en çok trafik kural ihlalinden ceza aldı

    İstanbul'da 6 bin 460 yolcu taşıyan hatlı minibüs çalışıyor. Bu minibüsler kent genelinde 172 hat ve 472 güzergahta hizmet veriyor.

    Kentte hizmet veren hatlarda kayıtlı 12 bin 771 şoför çalışıyor. Minibüslerin 6 bin 318'inde Kameralı Araç Takip Sistemi bulunuyor.

    Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) ile minibüsler canlı olarak sürekli takip ediliyor.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü verilerine göre, 2020 yılında Zabıta Daire Başkanlığı tarafından aynı minibüsler birden fazla olmak üzere toplamda 44 bin 351 defa denetlendi.

    TOPLAM KESİLEN CEZA

    Denetimler sonucunda ise 3 bin 159 tutanak tutuldu ve 1 milyon 92 bin 621 lira para cezası uygulandı.

    Ayrıca koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmeye başlandığı mart ayından itibaren aralık ayı sonuna kadar pandemi tedbirleri kapsamında 19 bin 743 minibüs denetlendi. Pandemi kurallarına uymayanlar hakkında ise 115 adet tespit tutanağı tanzim edildi.

    İstanbul da minibüsler en çok trafik kural ihlalinden ceza aldı #1

    EN ÇOK EDİLEN ŞİKAYETLER

    İBB Beyaz Masa'ya yapılan şikayetlerin başında ise trafik kural ihlali, yolcu almama ile durmama, araç içi sigara içilmesi geliyor.

    İstanbul da minibüsler en çok trafik kural ihlalinden ceza aldı #2

    Hatlı minibüslerin ihlal türü, sayısı ve oranı şu şekilde:

    İHLAL TÜRÜ

    İHLAL ADEDİ

    YÜZDELİK ORANI

    1.

    Trafik kural ihlali

    9.840

    76,4

    2.

    Yolcu almama ile durmama

    961

    7,5

    3.

    Araç içi sigara içilmesi

    867

    6,7

    4.

    Adli vakalar

    751

    5,8

    5.

    Aracın fiziki durumundaki yetersizlikler

    309

    2,4

    6.

    Darp ve taciz

    144

    1,1

    7.

    Dolandırıcılık

    12

    0,1

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