İstanbul'da motosikletiyle hız yapıp paylaştı! Yakalandı

İHA

İstanbul Sarıyer'de bir motosiklet sürücüsü, abartı egzoz ile aşırı hız yaptığı anları cep telefonu ile kaydedip sosyal medyada paylaştı.

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN YAKALANDI

Görüntüler üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın E.A. olduğunu tespit etti.

9 BİN TL CEZA KESİLDİ

Kontrol noktasında şahsı yakalayan polis ekipleri, sürücü E.A.'ya dikiz aynasız araç kullanmaktan bin 506 TL, makas atmaktan 6 bin 439 TL, takip mesafesine uymamaktan 690 TL, saygısızca araç kullanmaktan 690 TL olmak üzere toplam 9 bin 325 TL para cezası kestı. Sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapıldı.