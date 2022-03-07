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    İstanbul'da motosikletli köprü ücreti ödememek için plakasına maske taktı

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa yakasına geçen sürücü, köprüye para vermemek için plakasına maske bağladı.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 12:42
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 13:21
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    İstanbul'da motosikletli köprü ücreti ödememek için plakasına maske taktı

    İstanbul'da köprü ücreti ödemek istemeyen sürücünün tercih ettiği yöntem görenleri hayrete düşürdü.

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen motosikletli, plakasına cerrahi maske takarak, köprü ücretinden kaçmaya çalıştı.

    O ANLAR KAMERADA

    Kural tanımaz sürücünün bu anları ise köprüden geçen bir başka sürücü tarafından kayda alındı.

    Sürücünün arkasındaki kişinin de kasksız yolculuk yapması dikkat çekti.

    Avrupa yakasına geçen motosikletli ve yolcusu bir süre sonra gözden kayboldu.

    İstanbul'da motosikletli köprü ücreti ödememek için plakasına maske taktı VİDEO

    İstanbul da motosikletli köprü ücreti ödememek için plakasına maske taktı #1


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