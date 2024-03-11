İHA
Magandalar trafikte tehlike saçmaya devam ediyor.
Hemen her hün polis ekiplerinin uyarılarına rağmen cezaya doymayan sürücüler hem kendi hem de diğer vatandaşların hayatını tehlikeye atıyor.
Bu sefer görüntüler İstanbul Başakşehir'den.
Tek teker üzerinde seyretti
Sabah saatlerinde bir grup motosikletli yan yana seyrederek arkadan gelen araçların geçişine izin vermedi.
Bu sırada bir motosikletli tek tekerlek üzerinde giderek akrobasi hareketleri yaptı.
Sürücülerden tepki geldi
Hem kendilerini hem de trafiktekileri tehlikeye atan motosikletlilere diğer sürücülerden de tepki geldi.
O anlar kamerada
Motosikletlilerin tepki çeken hareketleri vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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