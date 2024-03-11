İstanbul'da motosikletli magandaların tehlikeli sürüşü 4 motosiklet sürücüsü yolu kapatarak diğer sürücülerin geçişine izin vermezken, tek teker üzerinde seyreden motosiklet sürücüsünün o anları kameralara saniye saniye yansıdı.

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İHA

Magandalar trafikte tehlike saçmaya devam ediyor.

Hemen her hün polis ekiplerinin uyarılarına rağmen cezaya doymayan sürücüler hem kendi hem de diğer vatandaşların hayatını tehlikeye atıyor.

Bu sefer görüntüler İstanbul Başakşehir'den.

Tek teker üzerinde seyretti

Sabah saatlerinde bir grup motosikletli yan yana seyrederek arkadan gelen araçların geçişine izin vermedi.

Bu sırada bir motosikletli tek tekerlek üzerinde giderek akrobasi hareketleri yaptı.

Sürücülerden tepki geldi

Hem kendilerini hem de trafiktekileri tehlikeye atan motosikletlilere diğer sürücülerden de tepki geldi.

O anlar kamerada

Motosikletlilerin tepki çeken hareketleri vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)