İstanbul'da motosikletliler 29 Ekim için yollara düştü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk Bayrakları ile donattıkları motosikletlerle yola çıkan sürücüler Bağdat Caddesi'nden Edirnekapı Şehitliği'ne sürdü.

Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı coşkusu devam ediyor...

İstanbul'daki yüzlerce motosikletli Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98'nci yıldönümü için Kadıköy'de bir araya geldi.

BAĞDAT CADDESİ'NDE 29 EKİM KORTEJİ

Türk bayrakları ile donattıkları motosikletleriyle Bağdat Caddesi'nde toplanan Türkiye Motosikletçiler Platformu üyeleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek Edirnekapı Şehitliği'ne konvoy halinde gitti.

Bağdat Caddesi'ndeki vatandaşlar da motosikletlileri ilgiyle izledi.

"ŞEHİT AİLELERİYLE BULUŞACAĞIZ"

Türkiye Motosiklet Platformu başkanı Zafer Fatih Fatih Özsoy, "Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü dolayısıyla Suadiye'den kalkan ve Edirnekapı Şehitliği'ne varan kortejimizi gerçekleştireceğiz. Orada şehit aileleri ile buluşup omuz omuza durup acılarını paylaşacağız. Yine törenimiz olacak ve ardından Kartal'da bir kortejimiz daha olacak. Türkiye Motosiklet Platformu olarak her sene tekrar ettiğimiz kortejimizin gün geçtikçe katılımı artmakta. Binlerce motosiklet ile yollarda olacağız." dedi.