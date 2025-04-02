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İHA

İstanbul'da muhalefetin boykot çağrısına vatandaşlar ilgi göstermedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından tutuklanması üzerine 24 Mart’ta boykot çağrısında bulundu.

ALIŞVERİŞ BOYKOTU KARARI ALDILAR

CHP'nin bu boykot çağrısı, bazı marjinal gruplar tarafından bir adım öteye taşındı.

Sosyal medya başta olmak üzere bazı iletişim kanallarında halka, 2 Nisan'da "Türkiye ekonomisini batırmak" için alışveriş boykotuna gidilmesi çağrısında bulunuldu.

ÇAĞRI BEKLENEN ETKİYİ YARATMADI

İstanbul’da bu durum, muhalefetin boykot çağrısının tam tersine alışveriş merkezlerine ve restoranlara yoğunluk olarak yansıdı.

AVM VE RESTORANLARDA YOĞUNLUK

Özellikle Bakırköy ve Bahçelievler gibi semtlerde, alışveriş merkezleri ve restoranlarda yoğunluk gözlemlendi.

Vatandaşlar ise günlük yaşamlarına normal bir şekilde devam etti.