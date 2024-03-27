İstanbul'da muhtar adayı çakarlı araçla gezerek oy istedi: Para cezası verildi Yerim seçimler için çakarlı araç ile oy isteyen muhtar adayına, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından trafik güvenliği kasten tehlikeye düşürmek suçundan idari para cezası uygulandı.

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DHA

Yerim seçim heyecanı tüm ülkeyi sardı...

31 Mart günü yapılacak olan seçimler için muhtar adayları da çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Çakarlı araçla oy istedi

Son olarak İstanbul'un Pendik ilçesinde Velibaba Mahallesi'nin muhtar adayı ve aynı zamanda mevcut muhtarı Şükrü Aydemir, çakarlı araçlarla konvoy yaparak cadde ve sokaklarda dolaştı.

İşlem uygulandı

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine Pendik Kaymakamlığı, konvoydaki usulsüz çakarlı araçlara işlem yapıldığını açıkladı.

"Araç sahiplerine idari para cezası uygulanmıştır"

Yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülerde, hali hazırda Velibaba Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı olan Şükrü Aydemir’in, içerisinde çakar tertibatı da bulunan lüks araçlarla konvoy yaptığı görülmüştür. Emniyet birimlerimizin konuyla ilgili yaptığı uygulama sonucunda; görüntülerde kullanılan araçlardaki çakar tertibatının sonradan usulsüz olarak eklendiği tespit edilmiştir. Söz konusu araçlardaki tertibat sökülerek, araç sahiplerine idari para cezası uygulanmış ve TCK 179/3 (Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek) maddesinden adli işlem başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir.”

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)