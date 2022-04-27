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    İstanbul’da müsilaj her geçen dakika artıyor

    Tuzla açıklarında aynı noktada bir gün arayla çekilen görüntüler müsilajın artış hızını ortaya koydu.
    • 27.04.2022 - 09:31
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    İstanbul’da müsilaj her geçen dakika artıyor

    İstanbul sahillerinde müsilaj her geçen dakika artıyor.

    Tuzla ve Kadıköy sahillerinde önceki gün tekrar ortaya çıkan müsilaj, Marmara'da da hızla yayılmaya başladı.

    Önceki güne oranla daha da arttı

    Tuzla açıklarında aynı noktada oluşan müsilaj, DHA drone’nuna bir gün arayla yansıdı.

    Görüntülerde müsilajın önceki güne oranla oldukça arttığı görülüyor.

    “Krem kıvamındaki müsilajı görüyoruz”

    Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, “Üzgünüm şu an Marmara Denizi'nin farklı bölgelerinde yüzeyde müsilaj görünür durumda. Müsilajın çok farklı formları var. Bilimsel olarak 10 tane en az müsilaj tipi var. Şu an yüzeyde gördüğümüz krem kıvamındaki müsilajı görüyoruz.” demişti.

    İstanbul’da müsilaj her geçen dakika artıyor #1

    İstanbul’da müsilaj her geçen dakika artıyor #2

    İstanbul’da müsilaj her geçen dakika artıyor #3

    İstanbul’da müsilaj her geçen dakika artıyor #4

    İstanbul’da müsilaj her geçen dakika artıyor #5

    İstanbul’da müsilaj her geçen dakika artıyor #6


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