İstanbul'da müsilaj yoğunluğu azalıyor

Deniz salyasının etkili olduğu Caddebostan Sahili ile Kurbağalıdere'de yapılan çalışmalar sonucu yoğunluğun azaldığı görüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul'daki çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor.

Seferberliğin 19'uncu gününde 425 bölgede çalışmalar devam ederken toplamda 7 bin metreküpten fazla deniz salyası sahillerden arındı.

ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ

Bu kapsamda, yapılan çalışmalar ve rüzgarın da etkisiyle Caddebostan Sahili ile Kurbağalıdere'de müsilaj yoğunluğunun azaldığı görüldü.

Maltepe ve Kartal sahillerindeki bazı bölgelerde ise müsilajın yer yer etkili olduğu gözlendi.

Ekipler, akıntı ve rüzgardan dolayı müsilajın kıyıda yeniden çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü aktardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yetkilendirilen kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları açık denizde sürerken, belediyeye ait tekneler de sahillere yakın kısımlarda dip temizliğine devam ediyor.