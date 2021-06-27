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    İstanbul'da müsilaj yoğunluğu azalıyor

    Deniz salyasının etkili olduğu Caddebostan Sahili ile Kurbağalıdere'de yapılan çalışmalar sonucu yoğunluğun azaldığı görüldü.
    • AA
    • 27.06.2021 - 11:02
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 11:37
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    İstanbul'da müsilaj yoğunluğu azalıyor

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul'daki çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor.

    Seferberliğin 19'uncu gününde 425 bölgede çalışmalar devam ederken toplamda 7 bin metreküpten fazla deniz salyası sahillerden arındı.

    ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ

    Bu kapsamda, yapılan çalışmalar ve rüzgarın da etkisiyle Caddebostan Sahili ile Kurbağalıdere'de müsilaj yoğunluğunun azaldığı görüldü.

    Maltepe ve Kartal sahillerindeki bazı bölgelerde ise müsilajın yer yer etkili olduğu gözlendi.

    Ekipler, akıntı ve rüzgardan dolayı müsilajın kıyıda yeniden çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü aktardı.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yetkilendirilen kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları açık denizde sürerken, belediyeye ait tekneler de sahillere yakın kısımlarda dip temizliğine devam ediyor.

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