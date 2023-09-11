İstanbul'da musluklardan çamurlu su akması vatandaşları isyan ettirdi İstanbul'da vatandaşlar paylaştıkları görüntülerle uzun süreli su kesintisinin musluklardan çamurlu su aktığını belirterek İBB ve İSKİ'ye tepki gösterdi.

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AA & Ensonhaber

Başta Üsküdar ve Ümraniye olmak üzere İstanbul'un farklı ilçelerinde yaşanan uzun süreli su kesintisinin ardından musluklardan çamur akması vatandaşlara zor saatler yaşattı.

Sularının akmadığını sosyal medya üzerinden paylaşan vatandaşlar yetkililerden yardım isterken bazı vatandaşlar da sularının çamurlu şekilde aktığına ilişkin görüntülerler birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) tepkilerini dile getirdi.

Bir vatandaş, sosyal medya hesabından, "İstanbul'da farklı ilçelerde kirli su problemi yaşanmaya başladı. Tüm çeşmelerden kirli su akmaya devam ediyor. Temiz çamaşırları atıyorsun makinaya kirletip çıkarıyorsun. Böylece kendilerinin kirli çamaşırları ortaya çıktığında çok belli olmuyor, sinsi planlar" ifadelerini kullandı.

"Çoluk çocuk banyo yapacak, suyun haline bak"

Ümraniye Atakent Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirten bir vatandaş, paylaşımında İSKİ'nin resmi hesabını da etiketleyerek şunları yazdı:

Bu akan suyun hali nedir böyle İSKİ? Yarın okullar açılıyor. Çoluk çocuk banyo yapacak, suyun haline bak. Litrelerce suyu düzelir diye boşa akıttık, hala çamur akıyor çeşmeden.

Bir başka vatandaş ise çamurlu su videosu eklediği paylaşımında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da etiketleyerek, "Musluktan akan sularda hangi standartları uyguluyorsun?" ifadesini kullandı.

İSKİ Genel Müdürlüğü, İSKİ Destek ve İBB Çözüm Merkezi'ni etiketleyerek paylaşımda bulunan bazı sosyal medya kullanıcıları da "Ümraniye'de su kesintisi sonrası vermeye başladığınız su bir saattir çamur gibi akıyor ve hala suları kullanamıyoruz", "Üsküdar Selamiali Mahallesi'nde sular çamurlu akıyor, ne zaman düzelir?" diye yazdı.

İBB veya İSKİ'den açıklama gelmedi

Buna ilişkin İBB'nin ya da İSKİ'nin resmi sitelerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Alo 185 çağrı hattında ise "Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ve Fatih ilçelerine sular verilmiştir" şeklinde sesli mesajla vatandaşlara cevap veriliyor.