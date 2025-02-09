İstanbul’un Üsküdar, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşlar, musluklarından kirli su aktığını öne sürerek sosyal medya üzerinden yetkililere çağrıda bulundu.

Bazı kullanıcılar, mutfak ve banyolarındaki musluklardan akan bulanık suyun görüntülerini paylaşarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İSKİ) tepkilerini dile getirdi.

"SU RENGİNİN DEĞİŞİMİ GEÇİCİ, İNSAN SAĞLIĞINA ZARARI YOK"

Konuya ilişkin İSKİ’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Çamlıca-Salacak hattımızın boğaz geçiş sisteminde sabaha karşı meydana gelen arıza nedeniyle, boğaz geçiş hattında ve bu isale hattına bağlı branşmanlarda manevralar yapılarak dağıtım sistemimizde değişiklik yapılmıştır. Manevra yapılan hatlardaki debi değişimine bağlı olarak, bu hatlardan beslenen abonelerimizden su rengine yönelik şikayetler gelmektedir. Suyun renginde meydana gelen değişimin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir durum olmadığını belirtmekle beraber, ilgili birimlerimiz tarafından sahada gerekli deşarj çalışmaları sürdürülmekte olup en kısa sürede problem giderilecektir.