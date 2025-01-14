DHA

İstanbul'da sapık taksici dehşeti...

Kadın müşterilerini ilaçla bayıltarak taciz ettiği görüntüleri çekip yayınlayan 28 yaşındaki taksi şoförü Bayram Navruz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Navruz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren şüpheli, ifadesinin ardından 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’' suçlamasıyla tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi.

SABIKA KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Savcılık tarafından yapılan detaylı sorgulamada, Bayram Navruz’un daha önce trafik uygulamalarına takıldığı ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı” suçundan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

EŞİNİ KISKANDIRMAK İÇİN VİDEO ÇEKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Savcılık tarafından ifadesi alınan Navruz, boşanma aşamasında olduğu eşini kıskandırmak amacıyla bir video çektiğini ve bu videoyu eşine gönderdiğini söylediği öğrenildi.

Navruz, videoda görülen kadının yaklaşık 6 ay önce Beşiktaş’ta tanıştığı biri olduğunu, gün boyunca araçta vakit geçirdiklerini ve bu esnada kıskandırma amacıyla görüntü kaydı aldığını ifade etti. Ayrıca, eşinin bu durumu kendi lehine kullanarak erkek kardeşleriyle birlikte kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

Savcılığın şüphelinin telefonunda yaptığı incelemede, ilk aşamada söz konusu görüntülere ulaşılamadı. İlk ifadesinin ardından görüntülerin bulunamaması sebebiyle serbest bırakılan Navruz, soruşturmanın devamında olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkması üzerine yeniden gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Yeniden gözaltına alınan Bayram Navruz, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Taksi şoförü, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.