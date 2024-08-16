İstanbul'da nakliye kamyonuyla göçmen kaçakçılığı: 19 kişi yakalandı Arnavutköy'de kaçak göçmenleri Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a kaçırmaya çalışan 1 organizatör ile 19 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine ara sokakta durdurulan nakliye kamyonundan çıktı.

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DHA

Düzensiz göçle mücadele, kararlı bir şekilde devam ediyor..

Dün gece saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana gelen olayda vaatandaşlar, sokaklarında bulunan üzerinde 'Evden eve nakliyat' yazan kamyondan sesler geldiğini fark etti.

KAÇAK GÖÇMENLER KAMYONDAN ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 15 Afgan ve 4 Pakistan uyruklu kaçak göçmeni araçtan indirdi. Organizatör Sercan D. de göçmenlerle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan Sercan D. Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürülürken, 19 kaçak göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.

BULGARİSTAN'A GÖTÜRMEYİ PLANLIYORDU

Sercan D.'nin ormanlık alanda buluştuğu kaçak göçmenleri para karşılığı yurt dışına kaçırma vaadinde bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin kamyonetin kasasında saklanan göçmenleri ara sokakları kullanarak Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a götürmeyi planladığı da tespit edildi.

YAKALANMA ANI KAMERADA

Arnavutköy'de bir ara sokakta mola verdiği sırada yakalanan Sercan D. ve 19 kaçak göçmenin yakalanma anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)