Haber Merkezi

Güvenlik güçleri, suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Son olarak, ekipler zehir tacirlerine karşı kapsamlı bir operasyon başlattı.

197 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul’da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara başlatılan NARKOKAPAN-10 operasyonunda 213 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında yakalanan 213 şüpheliden 197'si tutuklandı. 132'si hakkında adli kontrol kararı verilirken diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sokak satıcılarına yönelik Ümraniye ilçesi merkezli düzenlenen operasyonda; 25 kg bonzai, 1.260 adet uyuşturucu hap, Muhtelif miktarda skunk, kokain, eroin ve metamfetamin ile 6 adet hassas terazi, 1 adet vakum makinesi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet uzun namlulu otomatik silah ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.