İstanbul'da NARKOKAPAN operasyonu: 153 şüpheli yakalandı

Haber Merkezi

Güvenlik güçleri, suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla devam ettiriyor.

Son olarak, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon düzenlendi.

153 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da gerçekleştirilen "NARKOKAPAN 14: Şehit Bora Barış Güler" operasyonuna dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 153 şüpheli yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sokak satıcılarına yönelik Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçeleri merkezli düzenlenen operasyonda; 25,5 kg eroin, 17 kg metamfetamin, muhtelif miktarda skunk, kokain ve uyuşturucu hap ile 3 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.