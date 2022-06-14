İstanbul'da NATO Parlamenter Asamblesi toplantısı düzenlendi

NATO PA Türk Grubu Başkanı Bak, Türkiye'nin eşi benzeri olmayan bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye, kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı yapıldı.

İstanbul'daki toplantıda, Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu raporunun görüşülmesinin ardından açılış töreni gerçekleştirildi.

"Dünya'da alarm seviyesi yükseldi"

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye’nin Savunma Politikası Öncelikleri" oturumundan önce delegasyona hitap etti.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik saldırı başlattığını hatırlatan Bak, dünyadaki alarm seviyesinin yükseldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye, iki ülke arasındaki şiddetli çatışmaları savaş olarak gördü"



"Türkiye, Rusya saldırılarına tepki verdi. İnsani yardım sağladık. Yüksek teknolojik ürünler Ukrayna'ya gönderildi. Muharebe alanında çok etkin şekilde kullanıldı ve Ukrayna lehine dengeleri değiştirdi.

Rusya saldırısından sonra Türkiye, iki ülke arasındaki şiddetli çatışmaları savaş olarak gördü ve hızlı bir şekilde Montrö Sözleşmesi'nin maddelerine uyacağını bildirdi.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne vurgu



Türkiye, görev ve yükümlülüklerini güçlü şekilde yerine getirmeye hazır. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını kuvvetli bir şekilde desteklemektedir. Stratejik bir şekilde doğal bir pozisyon belirledik."

"Türkiye'nin stratejik konumu daha da önemli hale geldi"

Bak, Türkiye'nin, eşi benzeri olmayan bir konuma sahip ve müzakerelerin kolaylaştırılmasını sağlayan tek NATO üyesi olduğunu söyledi.

AA'nın aktardığına göre, sahadaki gerginliğin arttığına vurgu yapan Bak, Türkiye'nin stratejik konumunun daha da önemli hale geldiğini aktardı.

"Önemli bir fırsat"

Bak, bütün müttefiklerin güvenliğinin Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini belirterek, "Bu ziyaret önemli bir fırsattır. Doğu cephesinde meydana gelen olayları değerlendireceğiz. Türkiye'nin en son olaylara yaklaşımını aktaracağız." dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi Ahmet Yıldız, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyeleri Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Taner Yıldız, İlhan Kesici ve Utku Çakırözer de toplantıya katıldı.