İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünce, "Özel Harekat 2021 Yıl Sonu Tatbikatı" düzenlendi.

İstanbul Sarıyer'de bulunan Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'nda Özel Harekat 2021 Yıl Sonu Tatbikatı, iki aşamalı olarak gerçekleştirildi.

TATBİKAT ARAZİDE YAPILDI

Tatbikatın ilk aşaması arazide yapıldı. Kurgulanan tatbikat senaryosunda, dağlık bir arazideki sığınak bölgesi Özel Harekat tarafından ele geçirildi.

İstanbul'da nefes kesen Özel Harekat tatbikatı ViDEO

ROKET VE LAV TAŞLARIYLA HEDEF ALINDI

Sığınağın bulunduğu alana yaya olarak giren Özel Harekat, roket ve lav atışları ile hedefi imha etti.

HALATLA PERSONEL TAKVİYE EDİLDİ

Tatbikat sırasında sığınağın bulunduğu bölgeye, helikopterden halatla takviye personel indirildi.

Hedef bölge imha edildikten sonra Özel Harekat Timleri helikopterle tahliye edildi.

Timler, tatbikat sonrası helikoptere halatla tekrar tutunarak tatbikatı izleyen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ı selamladı.

















