İstanbul'da nerelerde HES kodu zorunlu? İstanbul HES kodu zorunlu olan yerler..

Normalleşme adımlarının ardından vaka sayılarında artış yaşayarak çok yüksek riskli iller arasında giren İstanbul'a birçok yere girişte HES kodu zorunlu oldu. Peki HES kodu nerelerde zorunlu?

İstanbul'da İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı'nın aldığı yeni kararla 15 Mart'tan itibaren birçok yere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi.

Vatandaşlar, marketlere HES ile mi girilecek, nerelerde HES kodu zorunlu gibi soruları araştırmaya başladı.

İstanbul'da HES kodu şartı olan mekanlar vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki HES kodu nerelerde kullanılacak? İşte 15 Mart'tan itibaren HES kodu zorunlu olan yerler..

İSTANBUL'DA NERELERDE HES KODU ZORUNLU?

İstanbul'da İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı'nın aldığı yeni kararla 15 Mart Pazartesi gününden itibaren kahvehane, internet kafe, berber, hamam, masaj salonu, düğün salonu, tiyatro ve spor salonları gibi bir çok yere girişte HES kodu zorunluluğu getirildiği açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre tüm kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunlu olacak.

Açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi/özel okul ve kurumlara girişlerde; Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında sağlanan entegrasyon ile oluşturulan ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden ve ayrıca anlık olarak SMS yolu ile risk durumu takibi yapılan öğretmen, öğrenci ve personeller dışında kalan kişiler ve ziyaretçilerin HES kodu kontrolleri yapılacağı belirtildi.

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dâhil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere) girişlerinde HES kodu kontrolleri yapılacak.