İstanbul'da nikah sonrası halay çeken vatandaşlar kamerada

Bahçelievler’de bir çiftin nikahı sonrası evlendirme dairesi bahçesinde adeta koronavirüsü yok sayan görüntüler ortaya çıktı. Kimi maskeli, kimi maskesiz halay çeken vatandaşlar pes dedirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19’a yönelik tedbirleri içeren genelge kapsamında 81 ilde düğünler yasaklanırken, nikahların bir saat içinde tamamlanması kararı alınmıştı.

SALGIN YOKMUŞCASINA HALAY ÇEKTİLER

Bu kararın ardından birçok düğün iptal edilirken, nikahlar devam ediyor. Bahçelievler Evlendirme Dairesi’nde ise bir çiftin nikahının kıyılmasının ardından adeta koronavirüsü yok sayan görüntüler ortaya çıktı.

Nikah sonrası evlendirme dairesinin bahçesinde müzik eşliğinde halay çeken topluluk, bu kadarına da pes dedirtti. Kimi maske takan, kiminde maske olmayan vatandaşların halay çektiği o anlar ise kameraya yansıdı.

Nikah sonrası halay çeken vatandaşlar pes dedirtti VİDEO