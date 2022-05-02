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    İstanbul'da nisan ayında en çok takım elbise pahalandı

    Nisan ayında İstanbul'da fiyatı en fazla artan ürün yüzde 64,92 ile takım elbise oldu.
    • 02.05.2022 - 18:26
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    İstanbul'da nisan ayında en çok takım elbise pahalandı

    İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2022 Nisan ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı.

    İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 161’inin perakende fiyatı artarken, 17 ürünün fiyatı düştü, 64 ürünün fiyatı ise değişmedi.

    Nisan ayında takım elbise fiyatı yüzde 64,92 arttı

    Nisan ayında Giyim Harcamaları grubu Erkek Giyim Harcamaları alt grubunda yer alan Takım Elbise fiyatı yüzde 64,92 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

    Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; Gıda Harcamaları grubundan yüzde 61,76 ile kuru soğan, Giyim Harcamaları Kadın Giyim Harcamaları alt grubundan yüzde 60,99 ile eşofman, Konut Harcamaları grubundan yüzde 49,92 ile şehir şebeke suyu, Gıda Harcamaları grubundan yüzde 49,24 ile toz şeker, Giyim Harcamalarından yüzde 49,04 ile kadın elbise ve Gıda Harcamalarından yüzde 48,91 ile domates oldu.

    2022 Nisan ayında bezelye fiyatı yüzde 37,30 ucuzladı

    2022 Nisan ayında Gıda Harcamaları grubunda yer alan Bezelye fiyatı yüzde 37,30 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

    İHA'nın aktardığı verilere göre fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Kültür Eğitim ve Eğlence harcamaları grubunda yüzde 26,77 ile Maç Giriş Bileti ücreti, Gıda harcamalarından yüzde 21,04 ile Salatalık, yüzde 12,85 ile Kabak ve yüzde 5,14 ile Bakla oldu.

    İstanbul da nisan ayında en çok takım elbise pahalandı #1


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